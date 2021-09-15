Динамо сыграло вничью против Бенфики (0:0) на старте Лиги чемпионов. Киевляне даже отметились голом в компенсированное время, однако арбитр Энтони Тейлор его не засчитал из-за офсайда.

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В матче против Бенфики Луческу обновил свой же рекорд. На момент матча против Бенфики тренеру киевлян было 76 лет и 46 дней.

Летом 2020 года Луческу пришел на пост главного тренера Динамо, с которым прошел два раунда квалификации и вышел в группу Лиги чемпионов. А в первом матче против Ювентуса румынский тренер стал самым возрастным на уровне групповой стадии турнира. В течение следующих пяти матчей Луческу его обновлял и вот, в сезоне 2021/22, сделал это снова.

Топ-5 самых старших тренеров группового этапа Лиги чемпионов

Мирча Луческу (76 лет 46 дней); Юпп Хайнкес (72 года 356 дней); Юрий Семин (72 года 68 дней); Алекс Фергюсон (71 год 240 дней); Раймонд Гетало (71 год 168 дней).

Это не единственный рекорд, который принадлежит Луческу. Благодаря победе в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов над Ференцварошем (1:0) он также является самым возрастным тренером, команда которого одерживала победу в матче группового этапа турнира – в возрасте 75 лет и 132 дней.

Самым молодым тренером в новом розыгрыше Лиги чемпионов является 33-летний Маттиас Яйссле из Зальцбурга. А вот тренеру Баварии Юлиану Нагельсманну, с которым будет играть Динамо в групповой стадии, 34 года.