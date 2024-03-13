Поєдинок закінчився з рахунком 2:0 на користь господарів. Для команди Юрія Коваля ця поразка стала першою у 2024 році в офіційних матчах.

До теми Динамо впритул наблизилося до лідерів УПЛ: кияни на засніженому полі переграли Зорю – відео

Скандальна ситуація в Зорі

Перед матчем з Динамо луганський клуб зіштовхнувся з кадровими проблемами. Причиною цьому стало небажання деяких гравців виходити на поле через заборгованість по зарплаті за декілька місяців.

Повідомлялося, що керівництво Зорі пропонувало виплатити премії у травні, але футболісти наполягали на негайному отриманні своїх грошей. Тому в Києві на гру вийшли одразу 5 дебютантів, а лідерів команди не було навіть у заявці.

Цю ситуацію прокоментував начальник луганської Зорі Ігор Гузь. Він повідомив, що в клубі розпочали внутрішнє розслідування щодо гравців, які відмовилися брати участь у матчі.

Має місце грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме – необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою.

Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти Динамо. Наступного дня після гри з Минаєм, у клубі розпочалося службове розслідування за даним фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з Динамо. Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони візьмуть участь у матчі", – заявив функціонер.

Зазначимо, що до заявки луганської Зорі на матч проти Динамо не потрапили Богдан Бутко, Ігор Кирюханцев, Арсеній Батагов та Вячеслав Чурко, які у весняній частині сезону УПЛ грали у всіх трьох поєдинках своєї команди. Ще одним гравцем, який не з'явився на полі був Едуардо Герреро, але він просидів весь матч на лаві запасних.

Довідка. Наразі луганська Зоря посідає 12 місце в турнірній таблиці УПЛ та знаходиться на відстані трьох очок від зони перехідних матчів. Свій наступний поєдинок підопічні Коваля зіграють 29 березня о 15:30 проти Металіста 1925, який розташувався однією сходинкою нижче.