Тренер чемпіона світу висловився щодо війни в Україні на прикладі фото шахістів з воюючих країн
Джерело:Твітер Петера Гайне Нільсена
З початку повномасштабної війни представників Росії та Білорусі частково усунули від міжнародних змагань з шахів. У командних турнірах ці збірні не брали участь, а в решті випадків представники країн-агресорів виступали в нейтральному статусі.
У той час, поки проросійська FIDE прикривається "нейтральністю" для росіян та білорусів, українські спортсмени боронять Батьківщину на фронті. Зокрема, гросмейстер Ігор Коваленко перебуває в окопах, щоб відстояти незалежність рідної країни.
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З цим світом щось не так
Така ситуація неабияк дивує тренера чемпіона світу з шахів Петера Гайне Нільсена. Він опублікував у соцмережах 2 фото шахістів, які перебувають у зовсім різних умовах та поділився думками про війну в Україні.
Для наочного прикладу Нільсен порівняв фотографії російських шахістів, які продовжують змагатися на міжнародному рівні, та українця Ігоря Коваленка, який знаходиться на передовій.
Російська шахова еліта в Амстердамі на заході, спонсорованому діловим партнером Соловйова. Українець Ігор Коваленко, 65-й у світовому рейтингу, грає онлайн-матч зі свого планшета в окопі на передовій. Такі зараз реалії. Це неправильно,
– написав Нільсен.
Російські шахісти в Амстердамі / соцмережі Петера Гайне Нільсена
Ігор Коваленко на фронті / соцмережі Петера Гайне Нільсена