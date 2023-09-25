Тренер чемпіона світу висловився щодо війни в Україні на прикладі фото шахістів з воюючих країн

З початку повномасштабної війни представників Росії та Білорусі частково усунули від міжнародних змагань з шахів. У командних турнірах ці збірні не брали участь, а в решті випадків представники країн-агресорів виступали в нейтральному статусі.

У той час, поки проросійська FIDE прикривається "нейтральністю" для росіян та білорусів, українські спортсмени боронять Батьківщину на фронті. Зокрема, гросмейстер Ігор Коваленко перебуває в окопах, щоб відстояти незалежність рідної країни.

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З цим світом щось не так

Така ситуація неабияк дивує тренера чемпіона світу з шахів Петера Гайне Нільсена. Він опублікував у соцмережах 2 фото шахістів, які перебувають у зовсім різних умовах та поділився думками про війну в Україні.

Для наочного прикладу Нільсен порівняв фотографії російських шахістів, які продовжують змагатися на міжнародному рівні, та українця Ігоря Коваленка, який знаходиться на передовій.

Російська шахова еліта в Амстердамі на заході, спонсорованому діловим партнером Соловйова. Українець Ігор Коваленко, 65-й у світовому рейтингу, грає онлайн-матч зі свого планшета в окопі на передовій. Такі зараз реалії. Це неправильно,

– написав Нільсен.



Російські шахісти в Амстердамі / соцмережі Петера Гайне Нільсена



Ігор Коваленко на фронті / соцмережі Петера Гайне Нільсена

Хто такий Ігор Коваленко

Народився в Новомосковську Дніпропетровської області. З 2011 року має звання гросмейстера. У 2012 році здобув титул командного чемпіона України. З 2013 року представляв на змаганнях Латвію, за яку виступав на олімпіадах (2014, 2016, 2018). Наразі шахіст знову представляє Україну. В рейтингу FIDE він займає 65 місце. З літа 2022 року воює за рідну країну.