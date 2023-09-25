В то время, пока пророссийская FIDE прикрывается "нейтральностью" для россиян и белорусов, украинские спортсмены защищают Родину на фронте. В частности, гроссмейстер Игорь Коваленко находится в окопах, чтобы отстоять независимость родной страны.

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С этим миром что-то не так

Такая ситуация шокирует тренера чемпиона мира по шахматам Петера Гайне Нильсена. Он опубликовал в соцсетях 2 фото шахматистов, которые находятся в совершенно разных условиях и поделился мыслями о войне в Украине.

Для наглядного примера Нильсен сравнил фотографии российских шахматистов, которые продолжают соревноваться на международном уровне, и находящегося на передовой украинца Игоря Коваленко.

Российская шахматная элита в Амстердаме на мероприятии, спонсируемом деловым партнером Соловьева. Украинец Игорь Коваленко, 65-й в мировом рейтинге, играет онлайн матч со своего планшета в окопе на передовой. Таковы сейчас реалии. Это неправильно,

– написал Нильсен.



Российские шахматисты в Амстердаме / соцсети Петера Гайне Нильсена



Игорь Коваленко на фронте / соцсети Петера Гайне Нильсена

Кто такой Игорь Коваленко

Родился в Новомосковске Днепропетровской области. С 2011 года имеет звание гроссмейстера. В 2012 году получил титул командного чемпиона Украины. С 2013 года представлял на соревнованиях Латвию, за которую выступал на олимпиадах (2014, 2016, 2018). Сейчас шахматист снова представляет Украину. В рейтинге FIDE он занимает 65-е место. С лета 2022 года воюет за родную страну.