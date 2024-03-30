Тренер Челсі розповів, що необхідно Мудрику, аби покращити свої результати
Джерело:Standard
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо українського гравця Михайла Мудрика. Він вірить, що його робота з такими футболістами допоможе клубу в майбутньому виграти АПЛ.
Маурісіо Почеттіно зазначив, що українцю необхідний час. Він також бачить позитивні зміни щодо гравця.
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Що кажуть у Челсі про Мудрика
"Я помітив, що він змужнів. Я помітив, що він є хорошим прикладом гравця, якому потрібен час, щоб удосконалитися, щоб стати більш зрілим і зрозуміти, де він знаходиться.
Їм усім потрібен час. У нас є досвід роботи з такими гравцями. У нашій команді занадто багато людей, які потребують допомоги.
Ми знаємо, що іноді їм важко, але іноді нам потрібно змусити їх почуватися не дуже комфортно в їхній ситуації, вивести їх із зони комфорту. Для нас це – допомогти", – зазначив він.
Наставник про подальші цілі клубу
Також тренер вірить, що його підопічні зможуть виграти АПЛ.
"Ми знаємо, що робимо, і одного разу ми виграємо Прем’єр-лігу. Якщо ні – прийде інший тренерський штаб, щоб це зробити, тому що цей процес має відбутися і найкращим чином. Інакше молодим гравцям буде неможливо рости.
Сьогоднішні аналітичні дані ставлять нас у четвірку лідерів. Але з різних причин ми не там. Ви можете завдати 20 ударів по воротах і не забити, як ми у матчі з Лестером, а суперники роблять один удар в площину і забивають два голи. Це футбол", – сказав фахівець.
Виступи українця в Челсі
- У нинішньому сезоні Мудрик провів 30 матчів за Челсі у всіх турнірах. На рахунку українця шість голів та три асисти.
- Челсі посідає 11-те місце в АПЛ, набравши 39 очок. У наступному турі команда Мудрика прийме Бернлі 30 березня. Початок зустрічі – о 17:00.