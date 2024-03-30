Маурісіо Почеттіно зазначив, що українцю необхідний час. Він також бачить позитивні зміни щодо гравця.

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Що кажуть у Челсі про Мудрика

"Я помітив, що він змужнів. Я помітив, що він є хорошим прикладом гравця, якому потрібен час, щоб удосконалитися, щоб стати більш зрілим і зрозуміти, де він знаходиться.

Їм усім потрібен час. У нас є досвід роботи з такими гравцями. У нашій команді занадто багато людей, які потребують допомоги.

Ми знаємо, що іноді їм важко, але іноді нам потрібно змусити їх почуватися не дуже комфортно в їхній ситуації, вивести їх із зони комфорту. Для нас це – допомогти", – зазначив він.

Наставник про подальші цілі клубу

Також тренер вірить, що його підопічні зможуть виграти АПЛ.

"Ми знаємо, що робимо, і одного разу ми виграємо Прем’єр-лігу. Якщо ні – прийде інший тренерський штаб, щоб це зробити, тому що цей процес має відбутися і найкращим чином. Інакше молодим гравцям буде неможливо рости.

Сьогоднішні аналітичні дані ставлять нас у четвірку лідерів. Але з різних причин ми не там. Ви можете завдати 20 ударів по воротах і не забити, як ми у матчі з Лестером, а суперники роблять один удар в площину і забивають два голи. Це футбол", – сказав фахівець.

Виступи українця в Челсі