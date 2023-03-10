"Це гравець, в якого ми віримо": тренер Челсі розраховує на Мудрика в матчі проти Лестера

У суботу, 11 березня, лондонський Челсі зіграє матч 27-го туру чемпіонату Англії проти Лестера. Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик може отримати ігровий час від Грема Поттера.

100-мільйонне придбання Челсі Михайло Мудрик другий матч поспіль спостерігає за грою своїх партнерів по команді з лави запасних. Такий розвиток подій не влаштовує ні самого футболіста, ні босів клубу, які виклали за найбільший талант України кругленьку суму.

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Коуч Челсі розраховує на Мудрика

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував ситуацію, в яку потрапив 22-річний вінгер. За словами фахівця, Михайло може отримати ігровий час у найближчому поєдинку, а труднощі футболіста пов'язані з його адаптацією до нового чемпіонату.

Мудрик, безумовно, є претендентом на ігровий час. Це гравець, в якого ми дуже віримо. Він адаптується до нової ситуації. Коли він приїхав, то фактично перебував на початку передсезонної підготовки. Потрапити в Прем'єр-лігу одразу – це нелегко,

– розповів Поттер.

Мудрик в Челсі

Нагадаємо, Михайло Мудрик став гравцем лондонського Челсі 15 січня 2023 року.

Донецький Шахтар отримав за свого вихованця разом з бонусами 100 мільйонів євро.

За цей час Мудрик зіграв за свій новий клуб 6 матчів, але не відзначився результативними діями.

Ба більше, "сині" у поєдинках за участю Михайла не здобули жодної перемоги (3 нічиї та 3 поразки).

Варто було вінгеру сісти на лаву запасних, як Челсі здобув дві перемоги – у чемпіонаті над Лідсом (1:0), у ЛЧ над дортмундською Боруссією (2:0).

Матч 27-го туру АПЛ Лестер – Челсі відбудеться у суботу 11 березня. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.