"Це гравець, в якого ми віримо": тренер Челсі розраховує на Мудрика в матчі проти Лестера
Джерело:Express
У суботу, 11 березня, лондонський Челсі зіграє матч 27-го туру чемпіонату Англії проти Лестера. Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик може отримати ігровий час від Грема Поттера.
100-мільйонне придбання Челсі Михайло Мудрик другий матч поспіль спостерігає за грою своїх партнерів по команді з лави запасних. Такий розвиток подій не влаштовує ні самого футболіста, ні босів клубу, які виклали за найбільший талант України кругленьку суму.
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Коуч Челсі розраховує на Мудрика
Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував ситуацію, в яку потрапив 22-річний вінгер. За словами фахівця, Михайло може отримати ігровий час у найближчому поєдинку, а труднощі футболіста пов'язані з його адаптацією до нового чемпіонату.
Мудрик, безумовно, є претендентом на ігровий час. Це гравець, в якого ми дуже віримо. Він адаптується до нової ситуації. Коли він приїхав, то фактично перебував на початку передсезонної підготовки. Потрапити в Прем'єр-лігу одразу – це нелегко,
– розповів Поттер.
Мудрик в Челсі
- Нагадаємо, Михайло Мудрик став гравцем лондонського Челсі 15 січня 2023 року.
- Донецький Шахтар отримав за свого вихованця разом з бонусами 100 мільйонів євро.
- За цей час Мудрик зіграв за свій новий клуб 6 матчів, але не відзначився результативними діями.
- Ба більше, "сині" у поєдинках за участю Михайла не здобули жодної перемоги (3 нічиї та 3 поразки).
- Варто було вінгеру сісти на лаву запасних, як Челсі здобув дві перемоги – у чемпіонаті над Лідсом (1:0), у ЛЧ над дортмундською Боруссією (2:0).