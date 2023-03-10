100-миллионное приобретение Челси Михаил Мудрик второй матч подряд наблюдает за игрой своих партнеров по команде со скамейки запасных. Такое развитие событий не устраивает ни самого футболиста, ни боссов клуба, выложивших за величайший талант Украины кругленькую сумму.

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Коуч Челси рассчитывает на Мудрика

Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал ситуацию, в которую попал 22-летний вингер. По словам специалиста, Михаил может получить игровое время в ближайшем поединке, а трудности футболиста связаны с его адаптацией к новому чемпионату.

Мудрик, безусловно, является претендентом на игровое время. Это игрок, в которого мы очень верим. Он адаптируется к новой ситуации. Когда он приехал, фактически находился в начале предсезонной подготовки. Попасть в Премьер-лигу сразу – это нелегко,

– рассказал Поттер.

Мудрик в Челси

Напомним, Михаил Мудрик стал игроком лондонского "Челси" 15 января 2023 года.

Донецкий Шахтер получил за своего воспитанника вместе с бонусами 100 миллионов евро.

За это время Мудрик сыграл за свой новый клуб 6 матчей, но не отличился результативными действиями.

Более того, "синие" в поединках с участием Михаила не одержали ни одной победы (3 ничьих и 3 поражения).

Стоило вингеру сесть на скамью запасных, как Челси одержал две победы – в чемпионате над Лидсом (1:0), в ЛЧ над дортмундской Боруссией (2:0).

Достойно внимания! Матч 27-го тура АПЛ Лестер – Челси состоится в субботу 11 марта. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.