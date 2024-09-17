Головний тренер Болоньї, Вінченцо Італьяно, поділився очікуваннями перед грою із Шахтарем у Лізі чемпіонів. Окрім цього, 46-річний італійський фахівець висловився щодо виступів "гірників" попри війну в Україні, про це повідомляє TTUTOmercatoWEB.

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Шахтар виступає на найвищому рівні

Головний тренер Болоньї підкреслив, що він обговорював донецький Шахтар зі своїм гравцями щодо становища "гірників". Італійський фахівець відзначив, що донеччани переживають те, що нікому не побажаєш.

Ми з великою повагою ставимося до цих хлопців, які тренуються далеко від дому, щоб мати можливість продовжувати займатися своєю улюбленою справою,

– зазначив Італьяно.

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Нагадаємо, що матч Болонья – Шахтар відбудеться на стадіоні "Ренато Далл'Ара" в Італії. Дата та час проведення гри – 18 вересня, о 19:45 за київським часом.