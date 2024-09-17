Главный тренер Болоньи, Винченцо Итальяно, поделился ожиданиями перед игрой с Шахтером в Лиге чемпионов. Кроме этого, 46-летний итальянский специалист высказался относительно выступлений "горняков" несмотря на войну в Украине, об этом сообщает TTUTOmercatoWEB.

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Шахтер выступает на самом высоком уровне

Главный тренер Болоньи подчеркнул, что он обсуждал донецкий Шахтер со своим игроками относительно положения "горняков". Итальянский специалист отметил, что донетчане переживают то, что никому не пожелаешь.

Мы с большим уважением относимся к этим ребятам, которые тренируются вдали от дома, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим любимым делом,

– отметил Итальяно.

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Напомним, что матч Болонья – Шахтер состоится на стадионе "Ренато Далл'Ара" в Италии. Дата и время проведения игры – 18 сентября, в 19:45 по киевскому времени.