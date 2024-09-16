Легендарний італійський тренер Арріго Саккі висловився на рахунок матчу у Лізі чемпіонів між Шахтарем та Болоньєю. 78-річний фахівець підкреслив сильні та слабкі сторони української та італійської команд, про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У Шахтаря бувають зльоти і падіння

Перед початком італійський спеціаліст привітав Болонью з виходом у Лігу чемпіонів, адже востаннє команда виступала у єврокубках у 1964-1965 роках. Арріго Саккі зазначив, що він дуже щасливий, а "фельсінеї" заслужили грати у цьому турнірі.

78-річний італієць виразив надію, що "червоно-сині" зможуть закріпити або поліпшити результат минулого сезону. Екстренер збірної Італії підкреслив, що у мрій немає меж.

Після тривалих компліментів Саккі перейшов до аналізу команд. Італійський спеціаліст почав розбір із Шахтаря.

Шахтар – трохи нестабільна команда. У тому сенсі, що в них бувають злети й падіння, вони непостійні в грі. То вони роблять прекрасні речі, то забувають про них. Про це свідчать їхні останні результати: 3 перемоги та 2 поразки. В обороні українці не вирізняються уважністю та точністю, але в Європі таких команд небагато. Однак, коли м'яч у них у ногах, у них є ідеї та швидкість,

– сказав Саккі.

Щодо Болоньї Арріго Саккі порекомендував не піддаватись емоціям та виконати усі вказівки, які поставив тренер команді перед грою та під час неї. Італійський спеціаліст зауважив, що тренер "червоно-синіх" Італьяно дуже хороший стратег і вчитель.

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Нагадаємо, що у першому турі Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 Болонья вдома прийматиме донецький Шахтар. Дата та час проведення гри – 18 вересня, о 19:45 за київським часом.