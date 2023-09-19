Попереду ЛЧ: тренер Бенфіки визначив, хто буде основним голкіпером у команді – Трубін чи Соареш

Анатолій Трубін веде активну боротьбу за місце у стартовому складі "орлів". Українцеві допоки діставалось мало ігрового часу.

Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт визначив, хто буде основним голкіпером "орлів". Анатолій Трубін пройшов адаптацію у Португалії.

Варте уваги Молодь показала не найкращий приклад: Порту знищив Шахтар на старті Юнацької ліги УЄФА – відео

Час настав

Український голкіпер уже встиг дебютувати за Бенфіку у тамтешній першості. Анатолій Трубін з'явився на полі зі стартових хвилин у матчі проти Візели, у якому "орли" здобули перемогу із рахунком 1:2. На жаль, наш воротар у першій для себе грі у Португалії пропустив і свій дебютний гол, котрий прийшов із одинадцятиметрової позначки. Та от гра Трубіна сподобалась головному тренеру Бенфіки Рогеру Шмідту, який розкрив карти стосовно першого номера у команді.

Я вже пояснював нашу ситуацію з воротарями. Я дав Саму Соарешу можливість проявити себе, а Трубіну – час, щоб звикнути до Бенфіки, адаптуватися до своїх товаришів по команді. Він провів хорошу гру в суботу, хоча не мав багато роботи. Але така вже доля воротаря Бенфіки. Трубіну було корисно відіграти 90 хвилин. Він буде грати, саме Анатолій – наш перший вибір у воротах. Я довіряю йому, і він готовий,

– сказав Шмідт.

Таким чином, наставник "орлів" зазначив, що Трубін стане головним воротарем команди. На Бенфіку уже 20-го чекає зустріч у Лізі чемпіонів, де португальський колектив протистоятиме РБ із Зальцбургу. Також варто відзначити, що Шмідт попереджав, що гра проти Візели не зробить із Анатолія "гравця одного матчу", а стане для нього підготовчим процесом перед низкою важливих ігор "орлів".

Найближчі поєдинки Бенфіки

РБ Зальцбург – 20-го вересня, Ліга чемпіонів

Портімоненсе – 24-го вересня, чемпіонат Португалії

Порту – 29-го вересня, чемпіонат Португалії

Інтер – 3-го жовтня, Ліга чемпіонів

Ешторіл – 7-го жовтня, чемпіонат Португалії

Реал Сосьєдад – 24-го жовтня, Ліга чемпіонів

Каса Піа – 28-го жовтня, чемпіонат Португалії

Ароука – 31-го жовтня, чемпіонат Португалії

Анатолій Трубін заявив про себе на увесь світ саме завдяки поєдинкам у Лізі чемпіонів. Зокрема, український голкіпер видав низку прекрасних матчів проти грандів європейського футболу, таких як мадридський Реал, міланський Інтер та РБ із Лейцпигу.