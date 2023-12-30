Трубін знову зіграв на "нуль": як тренер Бенфіки оцінив гру українського голкіпера
Джерело:ФК Бенфіка
Воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін все впевненіше почувається у новому клубі. Завдяки надійній грі українця "орли" повернулися на перший рядок таблиці чемпіонату.
У матчі 15-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка розгромила Фамалікан з рахунком 3:0. Весь матч у складі господарів відіграв український голкіпер Анатолій Трубін.
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Прогрес Трубіна
Український легіонер Бенфіки відбив усі удари та зберіг ворота "сухими". Феєричну гру Трубіна після матчу прокоментував тренер Бенфіки Рогер Шмідт.
Фамалікан створював гарні моменти і нам була потрібна допомога нашого голкіпера. Трубін прогресує дедалі більше, у нього все складається дуже добре. Ми завжди можемо на нього розраховувати, коли нам це потрібно,
– зазначив Шмідт.
Успіхи Трубіна в Бенфіці
- Нагадаємо, що Анатолій Трубін влітку приєднався до Бенфіки. Українець швидко став основним голкіпером "орлів".
- З початку сезону Трубін зіграв 20 матчів у всіх турнірах, пропустив 17 голів та відстояв 8 матчів на "нуль".
- Завдяки надійній грі Анатолія Бенфіка лідирує в чемпіонаті Португалії та пробилася у плей-оф Ліги Європи.
Відеоогляд матчу Бенфіка – Фамалікан