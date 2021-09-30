Після гри у флеш-інтерв'ю тренер Баварії похвалив свою команду та оцінив ймовірний рівень Динамо у німецькій Бундеслізі.

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Добре зіграли, багато моментів створили, хлопці зробили усе, що я просив. Де було б Динамо у Бундеслізі? 10 місце. Чи здивувало чимось Динамо? Усе, що ми очікували і думали, – так і сталося,

– сказав тренер.

У рамках післяматчевої пресконференції Нагельсманн також відзначив настрій та бажання своєї команди продовжувати атакувати.

"Команда навіть після 5:0 хотіла продовжувати забивати і у нас це майже вийшло. Розвинути це бажання у гравців – значить дуже багато для мене, і хлопці показали дуже хороший футбол", – заявив Юліан.

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