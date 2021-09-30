Після гри у флеш-інтерв'ю тренер Баварії похвалив свою команду та оцінив ймовірний рівень Динамо у німецькій Бундеслізі.
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Добре зіграли, багато моментів створили, хлопці зробили усе, що я просив. Де було б Динамо у Бундеслізі? 10 місце. Чи здивувало чимось Динамо? Усе, що ми очікували і думали, – так і сталося,
– сказав тренер.
У рамках післяматчевої пресконференції Нагельсманн також відзначив настрій та бажання своєї команди продовжувати атакувати.
"Команда навіть після 5:0 хотіла продовжувати забивати і у нас це майже вийшло. Розвинути це бажання у гравців – значить дуже багато для мене, і хлопці показали дуже хороший футбол", – заявив Юліан.
Баварія – Динамо: коротко про матч
- У матчі Баварія – Динамо господарі змогли відзначитися п'ятьма забитими голами: двічі у першому таймі, тричі – в другому. Це третя найбільша перемога Баварії уже під керівництвом Юліана Нагельсманна, який очолив клуб перед стартом сезону: німці вигравали також з рахунком 12:0 у матчі Кубка Німеччини та 7:0 – у грі проти Бохума в чемпіонаті.
- Після двох турів Баварія лідирує в групі з 6 очками. Динамо йде третім з 1 балом в активі.