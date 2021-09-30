После игры во флеш-интервью тренер Баварии похвалил свою команду и оценил вероятный уровень "Динамо" в немецкой Бундеслиге.
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Хорошо сыграли, много моментов создали, ребята сделали все, что я просил. Где было бы Динамо в Бундеслиге? 10 место. Удивило ли чем-то Динамо? Все, что мы ожидали и думали, – так и случилось,
– сказал тренер.
В рамках послематчевой пресс-конференции Нагельсманн также отметил настрой и желание своей команды продолжать атаковать.
"Команда даже после 5:0 хотела продолжать забивать и у нас это почти получилось. Развить это желание у игроков – значит очень много для меня, и ребята показали очень хороший футбол", – заявил Юлиан.
Бавария – Динамо: коротко о матче
- В матче Бавария – Динамо хозяева смогли отличиться пятью забитыми голами: дважды в первом тайме, трижды – во втором. Это третья самая крупная победа Баварии уже под руководством Юлиана Нагельсманна, который возглавил клуб перед стартом сезона: немцы выигрывали также со счетом 12:0 в матче Кубка Германии и 7:0 – в игре против Бохума в чемпионате.
- После двух туров Бавария лидирует в группе с 6 очками. Динамо идет третьим с 1 баллом в активе.