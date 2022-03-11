Тренер Аталанти відверто розповів про стосунки Маліновського з росіянином Міранчуком

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про стосунки між українцем Русланом Маліновським та росіянином Олексієм Міранчуком на тлі ситуації в Україні.

За словами Гасперіні, Маліновський не має проблем зі своїм російським партнером по Аталанті. Обидва футболісти дотримуються думки, що життя людей важливіше, ніж кордони країн та їхні національні прапори.

До слова Можуть плакати собі в дупу засунути, – Зозуля про банер Аталанти з Маліновським та Міранчуком

"Маліновський та його родина переживають. Це стосується того, що він робить і чим живе. Треба сказати, що команда в цьому також неординарна, це важка річ. Ми проводимо багато часу усією командою, спостерігаючи за новинами.

Забиті голи, можливо, викликають у нього посмішку. Руслан ніколи не відключається, ми завжди бачимо його з телефоном. Він отримує новини, працює, щоб допомогти всіма способами. У нього там родичі та друзі. Це приголомшило нас, можливо, навіть більше, ніж COVID. Це сильно вдарило по Бергамо", – сказав Гасперіні.

Вдалий матч Маліновського

11 березня відбувся перший матч у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи між Аталантою та леверкузенським Баєром. Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь бергамців.

Малиновський у цій грі взяв участь у всіх трьох голах його команди. На рахунку українського півзахисника один забитий м'яч та дві результативні передачі. Свої успіхи наш гравець присвятив жертвам війни в Україні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!