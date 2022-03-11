По словам Гасперини, Малиновский не испытывает проблем со своим российским партнером по Аталанте. Оба футболиста придерживаются мнения, что жизнь людей важнее границ стран и их национальных флагов.

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"Малиновский и его семья переживают. Это касается того, что он делает и чем живет. Надо сказать, что команда в этом тоже неординарная, это тяжелая вещь. Мы проводим много времени всей командой, наблюдая новости.

Забитые голы, возможно, вызывают у него улыбку. Руслан никогда не отключается, мы всегда видим его с телефоном. Он получает новости, работает, чтобы помочь всеми способами. У него там родственники и друзья. Это ошеломило нас, возможно, даже больше, чем COVID. Это сильно ударило по Бергамо", – сказал Гасперини.

Удачный матч Малиновского

11 марта состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между Аталантой и леверкузенским Байером. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу бергамцев.

Малиновский в этой игре принял участие во всех трех голах его команды. На счету украинского полузащитника один забитый мяч и две результативные передачи. Свои успехи наш игрок посвятил жертвам войны на Украине.

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