Петраков: Дуже виснажила ця поразка

Наставник "синьо-жовтих" провів пресконференцію перед стартовим матчем національної команди у Лізі націй-2022/2023.

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За словами Петракова, Лунін, Попов, Ігнатенко та Сікан 8 червня матимуть можливість зіграти проти Ірландії. Також він зазначив, що замість Караваєва буде грати інший футболіст.

Якби була можливість переграти матч з Вельсом, ви змінили б щось?

Я б нічого не міняв.

Буде багато змін у складі?

Завтра побачите. У нас ще буде тренування, як я можу відповісти зараз.

Наскільки поразка в Уельсі емоційно виснажила збірну України?

Дуже виснажила ця поразка, проводжу індивідуальні бесіди з гравцями. Намагаюсь посміхатися та підтримувати своїх гравців, тому що я головний тренер і не можу ходити, понуривши голову. Те, що твориться у мене на душі, – це мої справи. Я повинен підтримувати гравців у цьому важкому психологічному стані. Я сказав їм, що на цьому життя не закінчується. Це вже пройшло. День прожив, минулого вже не повернеш. Сторінку перегорнув. Треба забувати та йти далі. Завтра гра, все можна виправити. Треба забувати та грати в футбол. Це спорт.

Наскільки команда відновилася фізично та психологічно?

Футболісти, які грали 5 червня, вчора не тренувалися. Дав відпочити хлопцям. Подивимося на їхній фізичний стан. Про емоційний стан я вже сказав.

Ротань не просив допомогти футболістами у матчі з Францією у відборі Євро-2023?

Він мені не дзвонив.

Наступна група матчів збірної України буде у вересні, складно перелаштуватися?

Складно. Ми виїхали з України ще 30 квітня, не були вдома, місяць працювали. Хлопці були неготові, провели збори. Я така людина, що дуже люблю свою країну. Мені не подобається ніде. Краще мого Києва нічого на землі немає. Хочу додому. Відпочинемо. Не знаємо, як буде у нас в країні, як будуть проводити сезон УПЛ.

Зверніть увагу! Матч Україна – Ірландія відбудеться 8 червня. Початок о 21:45.

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