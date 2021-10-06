Треба бути самогубцем, щоб не викликати Маліновського у збірну, – Худжамов про рішення Петракова
Джерело:FanDay
Наставник збірної України Олександр Петраков вирішив не викликати Руслана Маліновського у команду. Рішення тренера прокоментував колишній воротар Шахтаря Рустам Худжамов.
Худжамов: Маліновський один з кращих гравців Серії А
Худжамов сумнівається, що Маліновський не підходить збірній України за ігровими якостями. Саме це одна з версій, чому Руслан не потрапив у заявку команди та не виходив в основному складі у попередніх матчах збірної.
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Я б не сказав, що Руслан не підходить по чисто ігрових моментах. Він – один з кращих гравців Серії А. І це за версією дуже в'їдливих італійських журналістів. Думаю, треба бути самогубцем, щоб не викликати Маліновського у збірну саме за ігровими якостями,
– сказав Худжамов.
Він назвав сміливим рішення Петракова відмовитися від послуг Маліновського. Разом з тим, за словами Худжамова, тільки результати збірної покажуть, чи вчинок Петракова – "мудрий".
"Петраков розумів і розуміє всю ступінь відповідальності й наслідків за це рішення. Він свідомо на це пішов. Гнути свою лінію – це мужній вчинок. Але наскільки це мудрий вчинок, ми дізнаємося після найближчих матчів збірної", – резюмував Худжамов.
Що відомо про ситуацію Маліновського
- Збірна України у вересні провела 3 матчі з новим наставником Олександром Петраковим. Маліновський у поєдинках проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1) виходив на заміну.
- Після гри з французами Петраков заявив, що Маліновський образився через те, що не потрапив в основний склад. За словами тренера, він перепросив у Маліновського перед всією командою.
- Згодом збірна України провела спаринг з Чехією. Маліновський попросив Петракова відпустити його в Аталанту. Таким чином, Руслан пропустив гру.
- Маліновський тривалий час утримувався від коментарів. Та все ж футболіст опублікував допис в інстаграмі, в якому заявив, що йому не потрібні вибачення.