Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле в основі Арсенала. Для нього це перший матч після невеликої паузи через травму, пише 24 канал.
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Арсенал – Тоттенхем 3:1
Голи: Парті 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)
У середині вересня українець під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'яза. Саме через це Зінченко не зіграв у вересневих матчах Ліги націй-2022/2023.
Підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок у матчі20-й хвилині. Потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Томас Партей.
На 31-й хвилині "шпори" вирівняли рахунок завдяки реалізованому пенальті Гаррі Кейна.
"Каноніри" вийшли вперед вже у другій частині матчу. На 49-й хвилині Габріел Жезус відзначився забитим м'ячем. На 62-й хвилині гості залишилися в меншості. Емерсон грубо сфолив та отримав пряму червону картку.
Господарі матчу цим скористалися і вже через 5 хвилин Граніт Джака відправив третій м'яч у ворота Тоттенхема.
Зінченко був замінений на 73-й хвилині зустрічі.
Становище у турнірній таблиці АПЛ
- Арсенал закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 21 бал.
- Тоттенхем залишився на третьому місці з 17 очками.