Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле в основі Арсенала. Для нього це перший матч після невеликої паузи через травму, пише 24 канал.

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Арсенал – Тоттенхем 3:1

Голи: Парті 20, Жезус 49, Джака 67 – Кейн 31 (пен.)

У середині вересня українець під час тренування у клубі отримав ушкодження литкового м'яза. Саме через це Зінченко не зіграв у вересневих матчах Ліги націй-2022/2023.

Цікаво. Для Зінченка це 81-й матч АПЛ у кар'єрі. Стільки ж матчів було на рахунку колишнього захисника Олега Лужного, який раніше виступав за Арсенал та Вулвергемптон.

Підопічні Мікеля Артети відкрили рахунок у матчі20-й хвилині. Потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився Томас Партей.

На 31-й хвилині "шпори" вирівняли рахунок завдяки реалізованому пенальті Гаррі Кейна.

"Каноніри" вийшли вперед вже у другій частині матчу. На 49-й хвилині Габріел Жезус відзначився забитим м'ячем. На 62-й хвилині гості залишилися в меншості. Емерсон грубо сфолив та отримав пряму червону картку.

Господарі матчу цим скористалися і вже через 5 хвилин Граніт Джака відправив третій м'яч у ворота Тоттенхема.

Зінченко був замінений на 73-й хвилині зустрічі.

Становище у турнірній таблиці АПЛ

Арсенал закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 21 бал.

Тоттенхем залишився на третьому місці з 17 очками.

До слова. У наступному турі "каноніри" прийматимуть Ліверпуль. Матч відбудеться 9 жовтня. "Шпори" у наступному поєдинку, 8 жовтня, зійдуться з Брайтоном раніше.