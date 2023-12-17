Напередодні Віктор Циганков відчув дискомфорт, через що пропустив тренування, яке відбулося 17 грудня. Тож його участь у найближчих матчах Жирони під великим питанням.

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Скільки пропустить Циганков

Травму 26-річного вінгера підтвердив головний тренер Жирони Мічел. За його словами, Циганкову буде важко зіграти проти Алавеса. Цей матч відбудеться у понеділок, 18 грудня.

Також під питанням участь українця у наступному поєдинку проти Бетіса, який запланований на 21 грудня. Це суттєва втрата для Жирони, яка веде боротьбу за чемпіонство.

До речі, на початку жовтня Циганков через травму пропустив два матчі "біло-червоних".