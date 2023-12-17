Накануне Виктор Цыганков почувствовал дискомфорт, из-за чего пропустил тренировку, которая состоялась 17 декабря. Его участие в ближайших матчах Жироны под большим вопросом.

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Сколько пропустит Цыганков

Травму 26-летнего вингера подтвердил главный тренер Жироны Мичел. По его словам, Цыганкову будет тяжело сыграть против Алавеса. Этот матч состоится в понедельник, 18 декабря.

Также под вопросом участие украинца в следующем поединке против Бетиса, запланированного на 21 декабря. Это существенная потеря для Жироны, ведущей борьбу за чемпионство.

Кстати, в начале октября Цыганков из-за травмы пропустил два матча "бело-красных".