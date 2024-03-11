Циганков отримав вердикт лікарів: чи допоможе Віктор збірній України в боротьбі за вихід на Євро

У суботу, 9 березня, Жирона приймала Осасуну у 28-му турі іспанської Ла Ліги-2023/2024. Артем Довбик і Віктор Циганков розпочали зустріч із перших секунд та допомогли каталонцям здобути важливу перемогу.

Матч закінчився з рахунком 2:0, а перший асист у поєдинку віддав український правий вінгер. Проте матч для Циганкова закінчився не найкращим чином, адже він був замінений через травму коліна, яка виглядала досить серйозною.

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Були побоювання, що футболіст може пропустити щонайменше місяць через ушкодження. Це означало б відсутність Віктора Циганкова в матчах за збірну України у вирішальних поєдинках стадії плей-оф відбору на Євро-2024.

Проте найгірший сценарій не справдився. Медобстеження показало, що гравець не отримав серйозної травми й ризикує пропустити лише найближчий матч Жирони проти Хетафе, який відбудеться 16 березня.

Зазначимо, що напередодні Сергій Ребров довикликав у національну збірну двох гравців, проте не прибрав зі списку Віктора Циганкова, що є ще одним аргументом, що правий вінгер має всі шанси взяти участь у матчі проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться 21 березня.

. Віктор Циганков у сезоні-2023/2024 забив 6 голів та зробив 4 асисти у 27 матчах за каталонський клуб, який наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці Ла ЛІги.