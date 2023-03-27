Надії та плани Луніна зруйновані: конкурент українця в Реалі відбувся маленьким переляком
Джерело:AS
Плани Андрія Луніна зіграти за основний склад мадридського Реала зійшли на нівець. Українському таланту доведеться знову вичікувати свій шанс.
Тібо Куртуа все-таки зможе взяти участь в найближчих матчах "вершкових". Відхід з команди Андрія Луніна стає все реальнішим.
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Іншим разом
Травма бельгійського голкіпера, яку він отримав в розташуванні своєї збірної, виявилась несерйозною. Тому столичний колектив та й сам Тібо Куртуа обійшлися всього невеличким переляком. Уже на тижні конкурент Луніна приступить до тренувань, а таким чином має повністю бути готовим до наступного матчу Реала у рамках Ла Ліги проти Вальядоліда, який відбудеться 2-го квітня.
Нагадаємо, що Андрій Лунін через пошкодження бельгійця вам усі шанси зіграти поєдинок з тим ж Вальядолідом, а також матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії проти Барселони, який "вершкові" програли з рахунком 1:0.
Український голкіпер бажає покинути стан мадридського колектива уже влітку, оскільки не має великої кількості ігрової практики. Луніном свого часу цікавилися Наполі та Аякс, а наразі на Андрія претендує Ов'єдо з Сегунди. Реал уже встиг віднайти заміну українському голкіперу.
Лунін у складі "вершкових"
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Легенасі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Лунін провів уже 6 (3 сухих) матчі за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони, ставши прешим українцем, який зіграв у Ель Класіко), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.