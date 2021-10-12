Бойовий склад України

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраков визначився із заявкою на гру з боснійцями. У список футболістів не потрапив лише Олександр Піхальонок.

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Центральний півзахисник вже не зможе дебютувати у синьо-жовтій футболці у жовтневих матчах. Футболіст був поза заявкою і на виїзну гру з фінами, у якій українці здобули важливу перемогу (1:2).

Заявка збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Георгій Бущан. Дмитро Різник

Андрій Пятов, Георгій Бущан. Дмитро Різник Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Едуард Соболь

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов, Едуард Соболь Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Сергій Булеца, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Ігор Харатін

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Сергій Булеца, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Ігор Харатін Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сікан

Нагадаємо, що жовтневі поєдинки через травми пропускають Олександр Зінченко, Віталій Буяльський та Віталій Миколенко. Через сімейні обставини Україні не може допомогти голкіпер Денис Бойко. Також Петраков вирішив не викликати у національну команду Руслана Маліновського з Аталанти.

Ювілейна гра у Львові

Протистояння з Боснією і Герцеговиною відбуватиметься у фартовому для "синьо-жовтих" місті – у Львові. Тренер суперника вже заявив, що його підопічні спробують зламати успішну статистику українців у місті Лева.

З 19-ти матчів українці здобули 17 перемог у місті Лева і два поєдинки завершилися мировою. Шість зустрічей збірна провела на легендарному стадіоні "Україна" і 13 протистоянь відбулись на "Арені Львів".

Перемога у цьому поєдинку необхідна обидвом збірним. Україна з 8 очками йде другою у групі "D". Боснійці поступаються українцям двома пунктами та йдуть на третій позиції.

Це буде перша зустріч між цими національними командами.

Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня. Стартовий свисток на "Арені Львів" пролунає о 21:45.