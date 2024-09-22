На початку другого тайму Руслан Маліновський невдало виконав підкат, сильно травмувавши ногу. Кадри моторошного пошкодження хавбека "грифонів" шокували уболівальників.
Читайте також "Приніс багато креативу та якості": тренер Дженоа оцінив виступ Маліновського у грі проти Роми
Як почувається Маліновський після операції
Медична бригада Дженоа на ношах забрала Руслана з поля. Одразу ж футболіста доставили до лікарні.
У неділю, 22 вересня, пресслужба "грифонів" відзвітувала про стан свого гравця. Маліновського було успішно прооперовано у клініці. Наразі Руслан почувається добре.
Сьогодні вранці гравцеві Руслану Маліновському було зроблено операцію на правій щиколотці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою, пройшла успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями розпочне реабілітацію на базі клубу,
– йдеться у повідомленні клубу.
Маліновський у лікарні / фото Дженоа
Скільки пропустить Маліновський
- Через отриману травму Маліновський залишиться без футболу мінімум три місяці. У цьому році хавбек вже точно не з'явиться на полі.
- У поточному сезоні Руслан зіграв за Дженоа 6 поєдинків: 5 у Серії А та 1 у Кубку Італії. На рахунку українця один гольовий асист.
- Також хавбек не допоможе збірній України у матчах Ліги націй, які відбудуться у жовтні та листопаді.