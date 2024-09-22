На початку другого тайму Руслан Маліновський невдало виконав підкат, сильно травмувавши ногу. Кадри моторошного пошкодження хавбека "грифонів" шокували уболівальників.

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Як почувається Маліновський після операції

Медична бригада Дженоа на ношах забрала Руслана з поля. Одразу ж футболіста доставили до лікарні.

У неділю, 22 вересня, пресслужба "грифонів" відзвітувала про стан свого гравця. Маліновського було успішно прооперовано у клініці. Наразі Руслан почувається добре.

Сьогодні вранці гравцеві Руслану Маліновському було зроблено операцію на правій щиколотці. Операція, проведена професором Федеріко Сантоліні та його командою, пройшла успішно. Гравець почувається добре і найближчими днями розпочне реабілітацію на базі клубу,

– йдеться у повідомленні клубу.

Маліновський у лікарні / фото Дженоа

Скільки пропустить Маліновський