Рома на останній хвилині втратила перемогу, зігравши внічию з Дженоа з рахунком 1:1. У цьому поєдинку Артем Довбик забив дебютний гол за "вовків", а Руслан Маліновський провів на полі повністю другий тайм, вийшовши на заміну.

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Тренер задоволений виступом Маліновського

Після фінального свистка головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно прокоментував поєдинок. Зокрема, він висловився щодо гри українського півзахисника.

"Чи виправдали себе заміни та зміна схеми? Мені потрібно було більше ширини. Якби нам пощастило, ми могли б домогтися більшого. Я задоволений виходом Маліновського, він приніс багато креативу та якості в нашу гру.

Маліновський плюс три форварди? Ця схема може бути варіантом, залежно від нашого суперника та хвилини матчу. Ми тримаємо цю ідею в голові, можливість внести зміни схеми після першого тайму або під час матчу стає вирішальним фактором", – сказав Джилардіно.

До слова. У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів 5 матчів за "грифонів" у всіх турнірах. Наразі він має один асист у своєму активі.

Зазначимо, що наступний поєдинок Дженоа проведе 21 вересня на виїзді проти Венеції. Стартовий свисток пролунає о 16:00.