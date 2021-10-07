Траоре пропустить мінімум 9 місяців, Мораес продовжує відновлення: невтішні новини для Шахтаря

У донецького Шахтаря серйозні кадрові втрати в атакувальній ланці. Лассіна Траоре отримав серйозну травму, яка потребує операції та тривалого відновлення.

Серйозна травма Траоре

Начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко розповів про кадрові втрати донецького клубу. За його словами, команда до кінця 2021 року не зможе розраховувати на двох форвардів – Лассіну Траоре та Жуніора Мораес.

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Обидва відновлюються від пошкоджень. У Траоре серйозна травма – пошкоджені структури колінного суглоба. Через 2 тижні на 20-річного футболіста чекає операція. Зараз гравця готують до хірургічного втручання. Лассіні потрібен час, щоб зменшився набряк, щоб було достатнє згинання в колінному суглобі. За прогнозами Глущенка, відновлення Траоре може зайняти від 9 місяців до року.

Траоре став справжнім підсиленням атакувальної ланки донеччан. Футболіст перейшов у Шахтар влітку 2021 року та відразу став стабільним гравцем основного складу.

У новій команді Лассіона встиг провести 14 матчів, у яких наколотив 9 голів. На жаль, пошкодження, яке він отримав у поєдинку проти Інтера у Лізі чемпіонів, на деякий час перекреслить його розвиток у клубі.

До кінця року без Мораеса

Інший нападник Жуніор Мораес вже повернувся в Україну після тривалого відновлення у Бразилії. 34-річний футболіст вже відвідав тренування команди, але тренуватись поки що із нею ще не може. У Жуніора ще триває реабілітаційний період, який поки що складає 5 місяців. За словами Глущенка, Мораес ще близько двох місяців пробуде поза футболом. До кінця листопада – грудня він зможе тренуватися, якщо не буде ніяких побічних ефектів.

Мораес не одягав футболку клубу з Донецька ще з квітня 2021 року. Футболіст відновлювався у Бразилії на базі футбольного клубу Корінтіанс.

Однак не лише негативні звістки для "гірників". Відновлення Ісмаїлі та Фернандо вже на фінішній прямій. Через 3 – 4 дні вони приєднаються до загальної групи команди. Реабілітація Вітао ще триватиме 7 – 10 днів.

Після 10-ти турів донецький Шахтар йде другим, поступаючись лідеру таблиці Динамо лише трьома очками. У груповому раунді Ліги чемпіонів донеччани замикають групу "D", у їх активі один пункт, який вони здобули у грі з Інтером.