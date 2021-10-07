Серьезная травма Траоре

Начальник медицинской службы первой команды Шахтера Артур Глущенко рассказал о кадровых потерях донецкого клуба. По его словам, команда до конца 2021 года не сможет рассчитывать на двух форвардов – Лассину Траоре и Жуниора Мораеса.

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Оба восстанавливаются от повреждений. У Траоре серьезная травма – повреждены структуры коленного сустава. Через 2 недели 20-летнего футболиста ждет операция. Сейчас игрока готовят к хирургическому вмешательству. Лассине нужно время, чтобы уменьшился отек, чтобы было достаточное сгибание в коленном суставе. По прогнозам Глущенко, восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.

Траоре стал настоящим усилением атакующего звена дончан. Футболист перешел в Шахтер летом 2021 года и сразу стал стабильным игроком основного состава.

В новой команде Лассина успел провести 14 матчей, в которых наколотил 9 голов. К сожалению, повреждение, которое он получил в поединке против Интера в Лиге чемпионов, на некоторое время перечеркнет его развитие в клубе.

До конца года без Мораеса

Другой нападающий Жуниор Мораес уже вернулся в Украину после длительного восстановления в Бразилии. 34-летний футболист уже посетил тренировку команды, но тренироваться пока с ней еще не может. У Жуниора еще продолжается реабилитационный период, который пока составляет 5 месяцев. По словам Глущенко, Мораес еще около двух месяцев пробудет вне футбола. До конца ноября – декабря он сможет тренироваться, если не будет никаких побочных эффектов.

Мораес не надевал футболку клуба из Донецка еще с апреля 2021 года. Футболист восстанавливался в Бразилии на базе футбольного клуба Коринтианс.

Однако не только негативные известия для "горняков". Восстановление Исмаили и Фернандо уже на финишной прямой. Через 3 – 4 дня они присоединятся к общей группе команды. Реабилитация Витао еще продлится 7 – 10 дней.

После 10-ти туров донецкий Шахтер идет вторым, уступая лидеру таблицы Динамо лишь тремя очками. В групповом раунде Лиги чемпионов дончане замыкают группу "D", в их активе один пункт, который они добыли в игре с Интером.