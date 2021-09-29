Вчасне повернення форварда
34-річний форвард Жуніор Мораес завершив реабілітацію після складного пошкодження. Вже 29 вересня гравець Шахтаря візьме курс із Бразилії в Україну.
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Прибуде футболіст в аеропорт "Бориспіль". Увесь період відновлення Мораес пробув у Бразилії, де під наглядом відомого фізіотерапевта Лучано Роси працював на базі Корінтіанса.
Ймовірно, що Жуніор зможе допомогти "гірникам" ще у 2021 році. Дуже вчасно Мораес відновився від травми. 28 вересня у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера моторошне пошкодження отримав інший нападник донеччан Лассіна Траоре. Швидше за все, що для 20-річного футболіста сезон вже завершений.
Востаннє Мораес виходив на футбольне поле ще восени. З квітня футболіст пропускав поєдинки через травму хрестоподібних зв'язок.
- Мораес виступає за донецький клуб із 2018 року. У своєму останньому сезоні відіграв 25 поєдинків в усіх турнірах, у яких відзначився 9 голами та одним асистом.
- Угода футболіста з "гірниками" розрахована до кінця 2021 року.