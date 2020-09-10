Київське "Динамо" та чернігівська "Десна" 11 вересня відкриють програму другого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Букмекери оцінили шанс обох команд набрати очки.

Динамо – Десна: прогноз

Обидві команди вдало розпочали новий сезон, пише 24 канал. Кияни стартували в УПЛ з впевненої перемоги над "Олімпіком" – 4:1.

Натомість "Десна" у рідних стінах здолала бронзового призера минулого сезону – "Зорю". Гра завершилася перемогою "сіверян" з рахунком 3:1.

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Прогноз Favbet

У минулому сезоні "Десна" стала каменем спотикання для киян. У чотирьох поєдинках "Динамо" тільки одного разу здолало незручного опонента. Попри це експерти вважають "Динамо" фаворитом.

Перемогу підопічних Мірчі Луческу оцінюють коефіцієнтом 1,42. Якщо ж "Десна" переможе "біло-синіх" – коефіцієнт 6,80. Нічия у матчі – 5.

Прогноз Pari Match

Букмекери Pari Match пропонують коефіцієнт 2,03, що "Динамо" виграє і ТБ 2.5. Ідентична ставка на звитягу чернігівського клубу – 10.

Також фанати можуть поставити на те, що обидві команди відзначаться забитими голами – коефіцієнт 1,80.

Матч "Динамо" – "Десна" відбудеться 11 вересня. Початок гри о 19:00. Матч покаже телеканал "2+2".