Головний наставник Динамо Мірча Луческу визначився із підсиленням команди у трансферне вікно взимку. Румунський фахівець хоче закрити три проблемні позиції на полі.

Мірча Луческу обговорив усі деталі трансферів із власником Динамо Ігорем Суркісом. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик на ютуб-каналі "FootballHub".

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Підсилення лідера УПЛ

Начебто серед списку новачків, яких запропонувала селекційна служба киян, зовсім немає українських футболістів. Наставник націлився підсилити клуб іноземними гравцями та вже бачить деяких із них у футболці Динамо.

За словами Циганика, зараз Луческу не готовий приймати рішення щодо гравців. Він вважає, що легіонер, який прийде на місці динамівця, повинен бути на дві голови сильнішим за гравця київського клубу. Але все впирається у вартість футболіста. Потрібно до кінця зрозуміти, чим потенційний новачок може бути корисним для команди та що нового може принести у Динамо.

Луческу та Суркіс прийшли вдарили по руках щодо трансферів клубу взимку. Хто ж потрібен "Містеру"? Румунський фахівець планує підсилити команду в опорній зоні, а також підписати центрального захисника та нападника, який відразу почне штурмувати ворота суперника та забивати голи.

Зараз керманич киян перебуває у Бухаресті, де буде працювати з тими кандидатурами, яких запропонувала селекційна служба. У нього також свої претенденти на поповнення розташування киян. Ближче до тренувальних зборів сторони узгодять всі нюанси по потенційних новобранцях столичного клубу.

Підсумки 2020-го року для Динамо: коротко

Динамо завершило 2020-й рік на першому місці в УПЛ. Випередивши найближчого конкурента Шахтар на 4 очки.

На євроарені виступи динамівців не були такі впевнені – виліт з Ліги чемпіонів у Лігу Європи. Щоправда, "блакитно-білі" потрапили у так звану "групу смерті". Підопічні Луческу зустрічались із Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем.

За 6 матчів український клуб здобув 4 пункти та посів третє місце. Тепер на киян чекає плей-офф Ліги Європи, де Динамо зустрінеться з бельгійським Брюгге. За суперника виступає український захисник Едуард Соболь.