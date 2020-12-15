Динамо пішло на зимову перерву лідером чемпіонату України з футболу та вийшло в 1/16 фіналу Ліги Європи. Київський клуб планує підсилити склад перед другою половиною сезону-2020/2021.

Президент Динамо Ігор Суркіс анонсував нові придбання. Про це повідомляє сайт Динамо.

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Перш за все, Суркіс повідомив про повернення бразильця Сідклея. Фланговий оборонець повернеться у Динамо з оренди в Корінтіансі. Президент киян заявив, що Мірча Луческу дасть бразильцеві шанс.

Купувати гравців для кількості ми точно не будемо

Коментуючи питання придбань, Суркіс нагадав про заяву Луческу. "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік", – говорив Луческу.

Керівництво Динамо обрало перший варіант, тому команду підсилять нові футболісти.

Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і вболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують підсилення, ми будемо посилювати. Робота в цьому напрямку ведеться, працює селекційна служба, і ми докладемо всіх зусиль, аби наша команда вийшла на новий якісний рівень,

– сказав Суркіс.

Втім, президент Динамо запевнив, що клуб не купуватиме гравців для кількості.

"У нас багато талановитої молоді і немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять Динамо краще", – додав Суркіс.

Трансфери Динамо

Столичний клуб пасивно провів попереднє трансферне вікно. Динамо взяло в оренду з Брайтона румунського хавбека Тудора Белуце.

Також як вільні агенти до Динамо приєдналися бразильський нападник Клейтон та український захисник Володимир Костевич.