Європейські гранди готують космічний обмін футболістів ціною майже 200 мільйонів євро

Лондонський Челсі та туринський Ювентус вирішили оновити свою лінію атаки. Вони бачать підсилення цієї позиції саме у гравцях одне одного.

До закінчення літнього трансферного вікна у футбольному світі може відбутися зірковий обмін форвардами. Туринський Ювентус та лондонський Челсі ведуть перемовини про перехід топ-гравців, за яких в сумі віддали майже 200 мільйонів євро менше, ніж 2 роки тому.

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Обидва форварди мають скандальну репутацію

Сербський нападник "старої синьйори" Душан Влахович може перейти до англійського клубу, а бельгійський форвард Челсі Ромелу Лукаку вирушить у зворотному напрямку.

За такий обмін Ювентус також наполягає на доплаті від Челсі у розмірі 30–40 мільйонів євро на додаток до Ромелу Лукаку, про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Перемовини між клубами тривають. Зазначається, що бельгійський форвард вже погодив особистий контракт із Ювентусом, який буде розрахований до 30 червня 2026 року, з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, що обидва форварди мають не найкращу репутацію. Серб після одного з матчів за збірну, демонстрував свою підтримку геноциду жителів Косова, за що отримав погрозу від фанів ПСЖ, який також претендував на футболіста.

Лукаку ж, який клявся у любові до Інтера, почав вести перемовини з ворожим до міланського клубу Ювентусом, чим розчарував партнерів по команді та фанатів, що обірвало його теплий зв'язок із Інтером.

. За фіналістів Ліги чемпіонів бельгієць минулий сезон грав у оренді, протягом якої провів 37 матчів та забив 14 голів. Серб Душан Влахович провів у Ювентусі півтора роки та забив 23 м'ячі у 63 зустрічах.