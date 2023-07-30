Колумбієць уклав контракт із бразильським клубом до кінця червня 2025 року. Однак вже зі старту в Бразилії у колишнього футболіста мадридського Реала можуть виникнути проблеми.
Варте уваги Воротар збірної України дав "добро" на трансфер в Європу: залишилось домовитись із клубом
Не надто хотів покидати європейський футбол
Півзахисник атакувального плану підписав угоду, але не поспішає їхати у новий клуб. Наразі Хамес перебуває у рідній Колумбії. Тому Сан-Паулу не вдасться презентувати футболіста перед уболівальниками напередодні домашнього матчу проти Баії, який відбудеться 30 липня.
Відео презентації Хамеса Родрігеса у Сан-Паулу
Дебют зірки, яка погасла, може припасти аж на другий матч півфіналу Кубка Бразилії, у якому Сан-Паулу прийме Корінтіанс (17 серпня). Їх перш очна зустріч закінчилась не на користь нового клубу Хамеса 2:1.
Перед цим Сан-Паулу зіграє не лише з Баїю, а й ще чотири поєдинки.
Головне про Хамеса, який не зумів не пережити зіркову хворобу
- Розпочинав кар'єру у рідній Колумбії та Аргентині.
- У 2010-му вперше перебрався в Європу, підписавши контракт із Порту, де провів три роки та став футболістом Монако.
- Влітку 2014-го Хамес підписав контракт із Реалом після успішного ЧС-2014, де став найкращим бомбардиром Мунділю. Родрігесу пророкували шалене майбутнє, але той не витримав зіркової хвороби та посипався на футбольному полі.
- Із 2017-го до 2019-го грав в оренді у Баварії. Після чого повернувся у Мадрид та пішов в АПЛ, ставши футболістом Евертона.
- У вересні 2021-го вирішив підзаробити ще трохи грошей та поїхав виступати у катарський Аль-Раян.
- У вересні 2022-го став вільним агентом та уклав угоду з Олімпіакосом. Але у Греції пограв до квітня 2023 року та залишився без клубу.
- Найбільше матчів у кар'єрі за один клуб провів у футболці Реала – 125 поєдинків (37 голів та 42 асисти).