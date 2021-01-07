Футболісти луганської Зорі вирушили на перший тренувальний збір до Туреччини. У розташуванні команди немає чотирьох гравців.

До 7 лютого підопічні Віктора Скрипника будуть проводити перші збори у Белеку. Керманич взяв із собою у Туреччину 22 гравці, серед яких є футболісти молодіжного складу. Про це повідомив офіційний сайт Зорі.

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Ловре Цвек та Агрон Руфат не змогли полетіти разом із командою через травми. Ще у трьох гравців були позитивні тести на коронавірус. Сере інфікованих Джоель Абу Ханна, Максим Луньов та Андрейс Циганікс. Всі гравці перебувають на самоізоляції та після негативних тестів зможуть приєднатись до команди.

Скрипник не взяв на збір чотирьох гравців, яких не бачить у складі команди.

Хто покине Зорю?

Заурі Махарадзе

Ігор Чайковський

Максим Гречкін

Михайло Перович

У Туреччині луганський клуб запланував провести 5 спарингів.

На зимову перерву Зоря під керівництвом Скрипника пішли на 4-й сходинці у турнірній таблиці УПЛ. Команда також дійшла до 1/4 фіналу Кубка України, де зустрінеться з рівненським Вересом.

З ким гратиме Зоря?