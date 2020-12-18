Іранський нападник Олімпіка Шахаб Захеді може перейти в чемпіонат Угорщини.

За інформацією "Футбол 24", в послугах нападника зацікавлений головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

Дивіться також Юрій Вернидуб офіційно очолив молдавський Шериф

"У жовтні-листопаді український фахівець готувався до матчу проти Динамо в Лізі чемпіонів і заодно оцінив виступи Шахаба. Ференцварош якраз шукає нападника зі схожими характеристиками – технічного, з хорошою швидкістю і ударом. Цікаво, що раніше інтерес до форварда Олімпіка приписували і Динамо", – пише джерело.

Результативність Шахаба

Шахаб за перше коло УПЛ забив 8 голів. Такий показник дозволяє йому ділити першість з Віктором Цигановим в списку бомбардирів.

Захеді перейшов у Олімпік влітку 2019 року. Його контракт закінчується в кінці сезону, тому продаж цілком реальний.