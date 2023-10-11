Transfermarkt оновив вартість гравців з українським паспортом, які захищають кольори команд Серії А. Усі представники України подешевшали.

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Нічого дивного

Нещодавно трансферний портал освіжив ціни на українців, які виступають в Англійській Прем'єр-лізі, зокрема, 5 мільйонів від своєї ціни втратив Михайло Мудрик, а талановитий Єгор Ярмолюк виявився найпрогресивнішим у зростанні цифр на ціннику. Добрався Transfermarkt й до елітної італійської першості, де честь України представляє всього 2 футболісти, а саме Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.

Обидва виконавці точно залишаться засмученими після того, як трансферний портал оновив їхню вартість. Діло в тому, що Коваленко, котрий захищає кольори Емполі, наразі коштує 1,5 мільйони євро, що на 500 тисяч євро дешевше, аніж після крайнього оновлення. Маліновський, який виступає у Дженоа, також збавив у ціні. Тепер вартість хавбека складає 10 мільйонів євро, а не нещодавно приписаних 15.

Та от варто відзначити, що такий даунгрейд українців виглядає досить логічним. Все через те, що Коваленко в нинішньому сезоні взяв участь тільки у двох матчах Серії А і сумарно провів на полі лише 27 хвилин. Віктору на користь навіть не пішла зміна на тренерському містку Емполі. Маліновський, якому в Дженоа не можуть віднайти відповідної позиці на полі, у свою чергу, відіграв у 6 матчах, проте результативними діями не відзначався.

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