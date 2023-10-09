Transfermarkt оновив оціночну вартість гравців з українським паспортом в Англійській Прем'єр-лізі. Найпрогресивнішим виявився виконавець, який не зіграв жодного матчу в тамтешньому елітному дивізіоні.
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Хто на що награв
Низка українських футболістів досить вдало демонструють свої вміння у нинішній кампанії в Англійській Прем'єр-лізі. Transfermarkt вирішив знову оцінити наших гравців, змінити їм оціночну вартість, та от все ж портал впливав не на кожного із виконавців. Зокрема, під переоцінювання потрапили всього 5 українських футболістів.
В першу чергу варто відзначити тих виконавців, які не зрушились з місця. Діло в тому, що вартість універсального Олександра Зінченка (Арсенал) залишилася на рівні 42 мільйонів євро, також лівий захисник Віталій Миколенко (Евертон) так само вартує 25 мільйонів євро, а центрбек Ілля Забарний (Борнмут) зберіг свою вартість 20 мільйонів. Додамо, що востаннє ціни на гравців оновлювали в червні 2023-го.
Найнеприємніше після переоцінювання від Transfermarkt повинно бути Михайлу Мудрику (Челсі), оскільки його обділили відразу на 5 мільйонів. Тепер ціна талановитого вінгера становить уже не неймовірні 50 мільйонів, а 45, що все одно залишає його найдорожчим українським футболістом. А от потішитись, у свою чергу, може Єгор Ярмолюк (Брентфорд), який ще не встиг дебютувати в АПЛ. Півзахисник подорожчав на 600 тисяч євро, тепер на його ціннику написаний 1 мільйон євро.
Топ найдорожчих український гравців
- Михайло Мудрик – 45 мільйонів євро
- Олександр Зінченко – 42 мільйони євро
- Віталій Миколенко – 25 мільйонів євро
- Анатолій Трубін (Бенфіка) – 22 мільйони євро
- Віктор Циганков (Жирона) – 22 мільйони євро
- Ілля Забарний – 20 мільйонів євро
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів євро
- Артем Довбик (Жирона) – 15 мільйонів євро
- Георгій Судаков (Шахтар) – 15 мільйонів євро
- Руслан Маліновський (Дженоа) – 15 мільйонів євро