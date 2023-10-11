Transfermarkt обновил стоимость игроков с украинским паспортом, защищающих цвет команд Серии А. Все представители Украины подешевели.
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Ничего удивительного
Недавно трансферный портал освежил цены на украинцев, выступающих в Английской Премьер-лиге, В частности, 5 миллионов от своей цены потерял Михаил Мудрик, а талантливый Егор Ярмолюк оказался самым прогрессивным в росте цифр на ценнике. Добрался Transfermarkt и до элитного итальянского первенства, где честь Украины представляет всего 2 футболиста, а именно Руслан Малиновский и Виктор Коваленко.
Оба исполнителя точно останутся расстроенными после того, как трансферный портал обновил их стоимость. Дело в том, что Коваленко, защищающий цвета Эмполи, стоит 1,5 миллиона евро, что на 500 тысяч евро дешевле, чем после крайнего обновления. Малиновский, выступающий у Дженоа, также сбавил в цене. Теперь стоимость хавбека составляет 10 миллионов евро, а не недавно приписанных 15 миллионов.
Однако стоит отметить, что такой даунгрейд украинцев выглядит достаточно логичным. Все потому, что Коваленко в нынешнем сезоне принял участие только в двух матчах Серии А и суммарно провел на поле всего 27 минут. Виктору в пользу даже не пошла смена на тренерском мостике Эмполи. Малиновский, которому у Дженоа не могут найти соответствующую займу на поле, в свою очередь, отыграл в 6 матчах, однако результативными действиями не отмечался.
Топ самых дорогих украинцев
- Михаил Мудрик (Челси) – 45 миллионов евро
- Александр Зинченко (Арсенал) – 42 миллиона евро
- Виталий Миколенко (Эвертон) – 25 миллионов евро
- Анатолий Трубин (Бенфика) – 22 миллиона евро
- Виктор Цыганков (Жирона) – 22 миллиона евро
- Илья Забарный (Борнмут) – 20 миллионов евро
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 миллионов евро
- Артем Довбик (Жирона) – 15 миллионов евро
- Георгий Судаков (Шахтер) – 15 миллионов евро