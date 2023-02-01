Рекорди Шахтаря та Динамо: в які топові чемпіонати перейшли українці в січні 2023

Майже у більшості топових чемпіонатів закрилося зимове трансферне вікно. І чимало українців змінило клуби. Про те, де вони продовжать кар'єру - у матеріалі сайту 24 каналу.

За даними порталу Transfermarkt, під час зимового трансферного вікна 2023 одразу 28 українських футболістів офіційно змінили клуб. Але оскільки трансферне вікно в Україні ще відкрите (аж до 1 березня), то таких переходів буде значно більше. Натомість Англії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Шотландії, Бельгії та Данії трансферне вікно вже закрито.

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Пропонуємо список тих українців, які перебралися в топові чемпіонати під час зимового трансферного вікна 2023.

Михайло Мудрик

Першим у списку буде Михайло Мудрик. 15 січня він офіційно став гравцем англійського Челсі. Хоча міг опинитися в іншій лондонській команді – Арсеналі. Але "сині" погодилися заплатити донецькому Шахтарю за нього не лише 70 мільйонів євро, але ще й 30 мільйонів у вигляді різних бонусів.

Цей трансфер став рекордним – і як найдорожчий продаж гравця Шахтарем, і як найдорожчий перехід українця. До цього рекорд утримував Андрій Шевченко, який перейшов у той же Челсі.

Ілля Забарний

Захисник Динамо Ілля Забарний перейшов в останній день трансферного вікна. Хоча до цього майже не будо розмов про те, що він покине клуб. Але англійський Борнмут погодився заплатити за його трансфер. Скільки саме – офіційно не повідомляють. За різними даними, сума становить близько 27 мільйонів євро та бонуси, а також відсоток від майбутнього трансферу гравця.

Таким чином трансфер Забарного – найдорожчий в історії Динамо. До цього рекорд утримував Андрій Ярмоленко, якого продали за 25 мільйонів євро.

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Віктор Циганков

Ще одна втрата для Динамо – вінгер Віктор Циганков. Він вирішив не продовжувати угоду з киянами, яка закінчувалася влітку 2023 року. Тож Динамо опинилося в ситуації, коли можна було або зараз продати гравця, щоб отримати хоч якісь гроші, або влітку втратити його безкоштовно. В Динамо погодилися на перший варіант. І отримали від іспанської Жирони 5 мільйонів євро та 50% від можливого подальшого трансферу гравця.

Едуард Соболь

Змінив клуб в січні 2023 року і захисник Едуард Соболь. Втративши місце в старті бельгійського Брюгге, гравець погодився на перехід у французький Страсбург. Заплатили за нього 2,5 мільйони євро.

Руслан Маліновський

Український півзахисник Руслан Маліновський теж перебрався в чемпіонат Франції. До кінця сезону він захищатиме кольори Марселя, перейшовши туди на правах оренди з італійської Аталанти. При цьому в контракті передбачено, що Марсель повинен буде викупити контракт Маліновського по закінченні терміну оренди.

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Щодо інших цікавих трансферів, то сюди варто включити перехід Сергія Кривцова в американський Інтер Маямі, Артема Громова в кіпрський АЕК Ларнака (саме проти цієї команди друге в сезоні зіграє колишній клуб гравця Дніпро-1 в плей-офф Ліги конференцій). Продовжить кар'єру на Кіпрі й нападник Артем Бєсєдін, який відправився туди в оренду з Динамо.