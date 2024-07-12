Повернення в Італію: "россонері" запропонували контракт форварду Атлетіко

Мілан має наміри підписати гравця збірної Іспанії та Атлетіко Мадрид Альваро Морату. Італійський клуб пропонує футболісту довгостроковий контракт та хорошу зарплату.

"Россонері" майже завершили підписання іспанського нападника Альваро Морати. Клуб пропонує форварду контракт до 2028 року та заробітну плату у розмірі 5 мільйонів євро на рік, не враховуючи бонуси. До цього в Серії А Мората представляв Ювентус.

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Майбутнє Морати в Мілані

Повідомляють, що міланці готові виплатити Атлетико Мадрид за нападника клаусулу, яка складає 13 мільйонів євро. Роботою над трансфером особисто займається колишній легендарний нападник клубу, а нині консультант "червоно-чорних" з селекційної політики Златан Ібрагімовіч.

Альваро капітан збірної Іспанії, яка пробилась у фінал Євро-2024. Форвард на турнірі зіграв 6 матчів у складі "Фурія Роха" та відзначився 1 забитим м'ячем. У вирішальному матчі, 14 липня, іспанці зустрінуться зі збірною Англії.

Раніше повідомляли, що Мілан цікавиться українським нападником Жирони Артемом Довбиком, до якого також проявляє інтерес Атлетіко Мадрид , але гравець вирішив залишитись в Ла Лізі.

В минулому сезоні Мората у складі "матрацників" зіграв 48 матчів, забив 21 гол та віддав п'ять гольових передач. За підсумками турнірної таблиці Атлетіко опинився на 4 місці в Ла Лізі.

Новим головним тренером Мілану став екскоуч Шахтаря – Пауло Фонсека. "Россонері" в минулому сезоні посіли 2 місце в Серії А та будуть виступати в Лізі чемпіонів.