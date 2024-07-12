"Россонері" майже завершили підписання іспанського нападника Альваро Морати. Клуб пропонує форварду контракт до 2028 року та заробітну плату у розмірі 5 мільйонів євро на рік, не враховуючи бонуси. До цього в Серії А Мората представляв Ювентус.
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Майбутнє Морати в Мілані
Повідомляють, що міланці готові виплатити Атлетико Мадрид за нападника клаусулу, яка складає 13 мільйонів євро. Роботою над трансфером особисто займається колишній легендарний нападник клубу, а нині консультант "червоно-чорних" з селекційної політики Златан Ібрагімовіч.
Альваро капітан збірної Іспанії, яка пробилась у фінал Євро-2024. Форвард на турнірі зіграв 6 матчів у складі "Фурія Роха" та відзначився 1 забитим м'ячем. У вирішальному матчі, 14 липня, іспанці зустрінуться зі збірною Англії.
В минулому сезоні Мората у складі "матрацників" зіграв 48 матчів, забив 21 гол та віддав п'ять гольових передач. За підсумками турнірної таблиці Атлетіко опинився на 4 місці в Ла Лізі.
Новим головним тренером Мілану став екскоуч Шахтаря – Пауло Фонсека. "Россонері" в минулому сезоні посіли 2 місце в Серії А та будуть виступати в Лізі чемпіонів.