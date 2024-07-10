Після перемоги збірна Іспанії святкувала вихід у фінал Євро-2024. Капітан та форвард іспанців Альваро Мората отримав курйозну травму.

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Чи пропустить Мората фінал

Під час святкування іспанців на поле вибіг фанат, охоронці намагались його затримати. Один зі стюардів послизнувся та зачепив Альваро Морату. Після того гравець опинився і не зміг встати, він тримався за ногу.

За інформацією іспанського видання Marca, капітан збірної Іспанії може пропустити фінальний матч турніру. Про стан здоров'я футболіста буде відомо після обстеження

До слова. Збірна Іспанії виграла усі свої матчі на Євро-2024. Форвард "Фурія Роха" Мората забив 1 гол на турнірі.

Як Мората отримав травму: дивіться відео

Нагадаємо, що сьогодні, 10 липня, за другу путівку в фінал будуть боротись Нідерланди та Англія. Матч відбуватиметься о 22:00 (за київським часом) на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді.