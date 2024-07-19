Літнє трансферне вікно у футболі набирає обертів. Активно посилюватися планує французький Марсель, який минулого сезону посів аж 8 місце у Лізі 1.

До теми Вирвали з-під носа у Реала: Манчестер Юнайтед витратив 62 мільйони євро на тінейджера з Франції

Зірковий новачок Марселя

Новим тренером команди став екснаставник Шахтаря Роберто Де Дзербі. А тепер провансальці оформили перший гучний трансфер цього літа.

Марсель оголосив про підписання скандального вінгера Манчестер Юнайтед Мейсона Грінвуда. "Червоні дияволи" отримали за свого вихованця 26 мільйонів євро.

Контракт із 22-річним вінгером підписаний до літа 2029 року. Минулий сезон Мейсон провів у Хетафе в оренді, оформивши 10 голів та 6 асистів у 36 матчах.

Читайте також Пробив бісеклетою через себе: гол 19-річного вундеркінда МЮ визнали найкращим в АПЛ

Скандал із Грінвудом

Відзначимо, що на початку 2022 року Грінвуд потрапив у гучний скандал. Форварда Манчестер Юнайтед звинуватили у зґвалтуванні своєї дівчини Харрієт Робсон.

В інтернет потрапив аудіозапис, на якому чутно, що Мейсон домагався сексу в грубій формі. Через це футболіст був заарештований, а Манчестер Юнайтед відсторонив його від команди.

Пізніше англієць був виправданий. При цьому Мейсон досі зустрічається із Харрієт, яка його і звинуватила у зґвалтуванні. Ба більше, в середині липня 2023 року Грінвуд та Робсон оголосили про народження дитини.