За даними Transfermarkt в сезоні 2023/2024 український футболіст провів 30 матчів у іспанському чемпіонаті, 4 у кубку Короля. На рахунку гравця 8 голів та 7 асистів.

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Український лідер в Жироні

Хороша гра Віктора Циганкова за "біло-червоних" привернула увагу багатьох топ клубів Європи. Серед них такі як Мілан, Арсенал Лондон, Манчестер Сіті та Барселона. Була інформація, що зі своїм майбутнім українець визначиться після Євро-2024. Також ходять чутки, що Віктор має намір продовжити далі грати за Жирону.

Також у клубі знайшли заміну на випадок, якщо Циганков захоче покинути клуб, але трансфер вінгера Лусіано Родрігеса зірвався через його агентів, які хотіли отримати більше комісійних, ніж очікувалось. Тому український вінгер безальтернативний гравець у складі Жирони.

До слова. На Євро-2024 футболіст збірної України провів на полі 63 хвилини у матчі зі збірною Румунії.

Циганков у вогні