Одразу декілька клубів Європи зацікавились виступами 26-річного правого вінгера Жирони. Наразі Віктор Циганков готується разом зі збірною України до Євро-2024, яке стартує вже 14 червня у Німеччині.

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"Каноніри" серйозно націлились на Циганкова

Після чемпіонату Європи Циганков планує остаточно визначитись зі своїм майбутнім – продовжити виступи у каталонському клубі чи піти в іншу команду. Те саме стосується й іншого українського легіонера Жирони Артема Довбика.

Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик підтвердив інтерес до Циганкова зі сторони лондонського Арсенала. Тим паче, що правим вінгером "червоно-білих" особисто цікавиться головний тренер "канонірів" Мікель Артета, який може з'єднати Циганкова та його земляка Олександра Зінченка в одній команді.

Також є інтерес від інших англійських клубів. Але усі сторони чекають Євро-2024, де Віктор може себе проявити із найкращого боку.

Раніше відзначалось, що Арсенал та італійський Мілан – єдині клуби, які готові викласти за Циганкова клаусулу у розмірі 30 мільйонів євро.

Лондонський клуб закінчив сезон АПЛ на 2-му місці, знову програвши чемпіонство МанСіті. Слід відзначити, що фігурують чутки про відхід із Арсенала Зінченка, який провів непереконливий сезон за "канонірів".

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