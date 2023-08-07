Спершу була ціла гора чуток про інтерес зі сторони італійського Інтера. Після чого з'явився новий зацікавлений клуб у послугах Анатолія Трубіна – лісабонська Бенфіка. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, яку пропозицію зробили "орли" для Шахтаря.

До теми Бракує 10 мільйонів: Бенфіка розпочала торги за Трубіна, Шахтар поки не в захваті

Покращена пропозицію "орлів"

За його інформацією, Бенфіка запропонувала Шахтарю за Трубіна 12 мільйонів євро (включно з бонусами). Також до цієї суми додається 40% суми від наступного трансферу Анатолія у майбутньому.

Бенфіка хоче підписати голкіпера збірної України на 5 років – до 2028 року. На такий же контракт погодився Артем Довбик, який 6 серпня перейшов в іспанську Жирону.

Раніше була інформація, що "гірники" хочуть заробити на Трубіну не менше, як 20-22 мільйони євро. Така ж трансферна вартість Трубіна (22 мільйони) на порталі Transermarkt. Анатолій є найдорожчим футболістом УПЛ.

Також повідомлялось, що через небажання продовжити контракт Шахтар випер Анатолія із основного складу. Натомість ворота донецького клубу протягом перших двох турів УПЛ захищав Дмитро Різник. Це стосувалось й домовленості футболіста з Інтером, яка поки що виявилась лише на рівні чуток та слів.

Нагадаємо! Контракт Трубіна з Шахтарем розрахований до кінця червня 2024 року.

Трубін поки що не зіграв жодного матчу у новому сезоні. Анатолій навіть просидів на лаві запасних у товариській зустрічі проти Тоттенхема (6 серпня).

Ще влітку 2023-го у донецького клубу можуть бути великі втрати. Окрім Трубіна, футболку "гірників" може викинути Данило Сікан. Нападником цікавляться одразу декілька італійських клубів, а футболіст відмовляється підписувати новий контракт із Шахтарем на покращених умовах.

Попри це Сікан взяв участь у перших двох турах УПЛ, але не забивав. Також Данило взяв участь у благодійному поєдинку проти англійського Тоттенхема, у якому Шахтар програв "шпорам" 5:1. Єдиний гол у матчі у складі "гірників" забив Кевін Келсі, за Тоттенхем покер оформив Гаррі Кейн та м'яч забив Дейн Скарлетт.

14 серпня Шахтар зіграє у третьому турі УПЛ проти Олександрії.