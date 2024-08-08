До одного із лідерів столичного клубу зберігається інтерес зі сторони представника турецького футболу. Мова йде про Трабзонспор.

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Хто зацікавлений у придбанні Шапаренка

За інформацією джерела, клуб із Суперліги вже навіть зробив конкретну пропозицію Динамо по трансферу Шапаренка. Трабзонспор пропонує за Миколу 4,5 мільйони євро плюс один мільйон у вигляді бонусів.

Динамо готове відпустити свого лідера в іншу команду лише за умови солідної пропозиції. Кияни хочуть добре заробити на трансфері свого лідера.

До слова. Микола Шапаренко має чинний контракт із Динамо до кінця вересня 2025-го року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 9 мільйонів євро.

У новому сезоні-2024/2025 Шапаренко взяв участь в усіх трьох матчах Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів та навіть забив у ворота сербського Партизана (6:2).

Цікаво, що 7 серпня 2024-го року Трабзонспор підписав центрбека луганської Зорі Арсенія Батагова. Контракт укладено із футболістом до кінця червня 2028-го року. Шапаренко може стати другим українцем у складі турецького клубу.

Відзначимо, що Трабзонспор грає у кваліфікації Ліги Європи. 8 серпня новий клуб Батагова зустрінеться із віденським Рапідом. Початок матчу о 20:00 (за київським часом).