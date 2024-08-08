К одному из лидеров столичного клуба сохраняется интерес со стороны представителя турецкого футбола. Речь идет о Трабзонспоре.

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Кто заинтересован в приобретении Шапаренко

По информации источника, клуб из Суперлиги уже даже сделал конкретное предложение Динамо по трансферу Шапаренко. Трабзонспор предлагает за Николая 4,5 миллиона евро плюс один миллион в виде бонусов.

Динамо готово отпустить своего лидера в другую команду лишь при условии солидного предложения. Киевляне хотят хорошо заработать на трансфере своего лидера.

К слову. Николай Шапаренко имеет действующий контракт с Динамо до конца сентября 2025-го года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 9 миллионов евро.

В новом сезоне-2024/2025 Шапаренко принял участие во всех трех матчах Динамо в квалификации Лиги чемпионов и даже забил в ворота сербского Партизана (6:2).

Интересно, что 7 августа 2024-го года Трабзонспор подписал центрбека луганской Зари Арсения Батагова. Контракт заключен с футболистом до конца июня 2028-го года. Шапаренко может стать вторым украинцем в составе турецкого клуба.

Отметим, что Трабзонспор играет в квалификации Лиги Европы. 8 августа новый клуб Батагова встретится с венским Рапидом. Начало матча в 20:00 (по киевскому времени).